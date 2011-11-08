〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差触及近四个月低位

路透新加坡11月8日电---周二亚洲石脑油价格触及三周高位,受布兰特原油支撑,不过这已伤及轻质馏分油利润率,因市场不缺供应,令卖家难以传递提炼成本.

石脑油裂解价差急跌近0.30美元至两周低位,且汽油裂解价差在近四个月低位.

不过石脑油现货跨月互换价差走强,从周五的平价至小幅升水.交易商称,这与基本面无关.

"看起来卖家不那麽急于处理船货,"一新加坡交易员称.

"不过我们需观望一下...上周之後 逆转套利窗口一直关闭."

这意味着若需求未能回暖,卖家出售渠道有限或被迫低价出售.

日本公开规格12月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上升20.50美元至每吨900.50美元.

12月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌14.08美元至34.03美元,为10月25日以来最低.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨1.21美元至每桶20.23美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 900.00/901.00 879.50 +21.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 97.72/97.82 95.48 +2.29

97号现货汽油GL97-SIN 123.40/123.50 120.00 +3.45

95号现货汽油GL95-SIN 119.55/119.65 115.38 +4.22

92号现货汽油GL92-SIN 117.95/118.05 114.50 +3.50

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 20.18/20.28 19.02 +1.21 (完)