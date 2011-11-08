〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差触及近四个月低位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透新加坡11月8日电---周二亚洲石脑油价格触及三周高位,受布兰特原油支撑,不过这已伤及轻质馏分油利润率,因市场不缺供应,令卖家难以传递提炼成本.
石脑油裂解价差急跌近0.30美元至两周低位,且汽油裂解价差在近四个月低位.
不过石脑油现货跨月互换价差走强,从周五的平价至小幅升水.交易商称,这与基本面无关.
"看起来卖家不那麽急于处理船货,"一新加坡交易员称.
"不过我们需观望一下...上周之後 逆转套利窗口一直关闭."
这意味着若需求未能回暖,卖家出售渠道有限或被迫低价出售.
日本公开规格12月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上升20.50美元至每吨900.50美元.
12月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌14.08美元至34.03美元,为10月25日以来最低.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨1.21美元至每桶20.23美元.
油品 价格 上日价格 变动
2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 900.00/901.00 879.50 +21.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 97.72/97.82 95.48 +2.29
97号现货汽油GL97-SIN 123.40/123.50 120.00 +3.45
95号现货汽油GL95-SIN 119.55/119.65 115.38 +4.22
92号现货汽油GL92-SIN 117.95/118.05 114.50 +3.50
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 20.18/20.28 19.02 +1.21 (完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)