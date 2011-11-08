〔国际油市〕亚洲柴油现货价差上涨,受中国买盘推动

路透新加坡11月8日电---亚洲柴油现货价差继续稳步攀升,受助于市场供应紧张以及有来自中国和托克(Trafigura)的寻求.

指标含硫量为0.5%的柴油升水周二上涨逾0.10美元至每桶近1.50美元,与此同时含硫量为10ppm的柴油升水攀升0.15美元至每桶4.20美元.

尽管总成交量清淡,但托克发出两张高硫级别柴油的高价买单,帮助抬拉升水.

其以较新加坡报价每桶升水1.60美元的价格求购15万桶桶含硫为0.5%的柴油,船期为11月30日至12月4日.

在纸货市场上,托克连续第五日大举买进,总计买进逾350,000桶柴油互换合约.

与此同时,中国的中海油上月进口了约10万吨吨柴油以充实国内库存.

12月柴油裂解价差下跌0.37美元,至每桶较迪拜原油升水19.44美元.

12月航煤裂解价差下跌0.29美元,至每桶21.34美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 131.70 132.10 131.90 127.82 4.08 3.19

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.89 132.29 132.09 128.16 3.93 3.07

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 132.52 132.92 132.72 128.70 4.02 3.12

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 133.32 133.72 133.52 129.60 3.92 3.02

11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 131.40 127.35 4.05 3.18

12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 129.60 125.70 3.90 3.10 (完)