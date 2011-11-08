〔美国热股〕Amylin Pharmaceuticals将支付资金了结与礼来的合作

路透11月8日电---Amylin PharmaceuticalsAMLN.O将一次性垫付2.50亿美元和通过与礼来(Eli Lilly)(LLY.N)分享营收的方式再支付12亿美元,以了结10年来他们对治疗糖尿病药物Byetta的共同合作.