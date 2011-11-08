〔美国股市〕开高,市场关注意大利议会对公共财务进行投票

路透纽约11月8日电---美国股市周二开高,意大利国会准备就公共财政措施进行关键性投票,这是欧债危机的最新焦点.
道琼工业指数.DJI上扬35.72点,或0.30%,报12,104.11点.标准普尔500指数.SPX涨5.17点,或0.41%,报1,266.29点.Nasdaq综合股价指数.IXIC升17.03点,或0.63%,报2,712.28点.(完)
--编译 母红;审校 李军
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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