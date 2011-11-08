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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 23:01 BJT

〔标题新闻〕OPEC秘书长巴德里称料未来数月该组织石油日产量不会超过目前的约3,000万桶

OPEC为石油输出国组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nV9E7J301F]

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