〔美国热股〕Express Scripts收购Medco Health Solutions中将减分手费

路透11月8日电---Express Scripts(ESRX.O)表示,决定在其将以290亿美元收购Medco Health Solutions IncMHS.N中,将削减分手费.

周二早盘交易中,Express Scripts涨0.62%,至47.39美元；Medco Health Solutions小升0.49%,至57.39美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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