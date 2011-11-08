〔欧洲汇市〕英镑兑美元走强,受NIESR对英国经济成长预估提振

* 英镑兑美元走升,英镑兑欧元接近一个月高位

* NIESR称英国10月止前三个月经济成长0.5%

* 但英镑上行受限,因经济持续不振

* 企业对欧元的需求限制英镑兑欧元涨势

路透伦敦11月8日电---英镑兑美元周二走升,因英国国家经济社会研究院(NIESR)称,英国10月前三个月经济成长持稳于0.5%.

NIESR的预估扶助平复有关英国或重现衰退的忧虑,但对经济复苏仍十分脆弱的担心仍存,因数据显示,工业产出持平前月,尽管制造业温和成长.

英镑同样跟随欧元走势,欧元兑美元持稳,因意大利总理贝鲁斯柯尼成功赢得国会预算投票.但有关意大利和希腊的债务问题及政局不确定性仍令忧虑挥之不去.

英镑兑美元GBP=升1.5%至1.6073美元,但守在关键技术位,即200日移动均线切入位1.6141美元和10月底高位1.6167美元下方.

"NIESR对一直到10月的经济GDP成长预估持稳,给英镑带来了些许支撑,"Investec企业交易及机构债主管Lee McDarby表示.

他还表示,英国企业存在需求,他们在英镑兑欧元GBPEUR=R略低于1.17欧元,相当于欧元兑英镑EURGBP=D4约为0.8547英镑时买入欧元,扶助欧元免于跌破11月1日触及的一个月低位0.8548英镑.

交易商指称欧元在0.8550英镑附近有买盘.技术支撑位在0.8548英镑,是欧元200周移动均线切入位.欧元对英镑最新持稳于0.8575英镑.

但英镑兑欧元一直守在一个月高位附近,令英镑贸易加权指数=GBP受到支撑.英镑最新报80.7,此前曾触及80.8,追平周一所及八个月高位.

许多市场人士相信,英债与部分欧元区国家公债利差走阔持续支撑英镑,但分析师提醒称英镑进一步大幅上涨走势或受限,因英国经济持续显露疲软迹象.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

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