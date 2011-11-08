〔英国债市〕英债上扬,受助于意大利不确定性和股市回落

中国就业：促就业为宏观政策优先目标，十三五失业率在5%以内--国务院
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透伦敦11月8日电---英债周二攀升,之前意大利总理贝鲁斯柯尼赢得关键性预算投票,但未能平息要求其辞职的呼声,令走势不稳的股市受创,同时提振避险资产.
意大利的关键投票显示贝鲁斯柯尼失去了在国会的绝对多数席位,且反对党领袖要求其辞职.
投票结果可能令该国的政治风险升级,因尚不清楚贝鲁斯柯尼是否会辞职.
受此消息拖累,欧洲股市回落,稍早上涨2%.
12月英债期货FLGZ1收涨24个跳动点,报130.24,盘中攀升至130.38的高位,且表现强于可比德债期货FGBLZ1约10个跳动点.
欧债危机继续盖过了英国国内消息的影响,其中包括数据显示英国9月工业生产持平,以及10月零售销售回落.
10年期意大利公债收益率触及6.71%的纪录新高,接近不可长期承受的水平.意大利的债务忧虑是对欧元区危机扩散的巨大威胁.
分析师称,对30年期通膨保值英债标售的强劲需求扶助英债表现强于其他欧元区公债.
他们表示,今日进行的9亿英镑2040年到期通膨保值英债标售获强劲非常需求,推动30年期英债收益率攀升.
英国债务管理局称,此次标售的投标倍数为2.61.
现货市场,10年期英债GB10YT=RR收益率上扬1个基点,报2.265%,稍早攀升多达5个基点,令10年期英债/德债收益率差收窄1个基点,至46.2个基点.(完)
--编译 母红;审校 于春红
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路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(9日)招标增发三 期固息债，包括三年、七年和20年期，总额不超过140亿元人民币，其中三年和七年上限各6 0亿元，20年期20亿元。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、2017年第一期 和第二期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；7年：60亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 3/7/20年固息 招标时间 3/7/20年：2月9日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/13 起息日 3年：2016年10月20日；
受特朗普在美国当选以及英国退欧公投推动，勒庞的反移民、反欧盟党派也希望借助法国国内类似的不满情绪。 勒庞周末公布了总统竞选纲领，承诺大幅限制移民、使法国退出欧元区，并对欧盟身份举行公投。 标普的一名高管告诉《经济学人》，如果勒庞选举获胜后，法国单方将欧元计价承付款项兑换成新法郎，法国将对其主权债务违约。 勒庞在民调中的强势表现已经让投资人感到不安。 法国10年期公债收益率 上涨4个基点，至1.14%，约为17个月最高。 德国10年期公债收益率 跌2个基点至0.39%，使两国公债之间的收益率之差扩大至73个基点，为近四年最阔。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场