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亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 01:47 BJT

〔EIA月报〕EIA下调今明两年全球石油日需求增长预估

路透华盛顿11月8日电---美国能源资料协会(EIA)周二下调2012年全球石油日需求增长预估5万桶,至同比增长139万桶.

EIA还将2011年全球石油日需求按年增长预估下调了15万桶,至117万桶.(完)

--编译 李军;审校 母红

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