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亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 01:53 BJT

〔EIA月报〕EIA上调今明两年非OPEC石油日产量预估

路透华盛顿11月8日电---美国能源资料协会(EIA)周二上调非石油输出国组织(OPEC)今明两年日产量预估,因美国等国产出增加.

EIA将明年非OPEC日产量预估上调1.7万桶,至5,328万桶,因加拿大、中国和美国等国产量增加.今年非OPEC日产量预估上调了1.8万桶,至5,245万桶.(完)

--编译 李军;审校 母红

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