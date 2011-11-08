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债券 | 2011年 11月 9日 星期三 02:13 BJT

〔欧元债市〕意大利公债收益率逼近7%,贝鲁斯柯尼承受压力

* 意大利10年期公债收益率触及14年最高,接近7%

* 两年期/10年期意大利公债收益率差保持较窄水准

* 意大利总理贝鲁斯柯尼赢得关键的预算投票,但失去多数席位

路透伦敦11月8日电---意大利指标公债收益率周二逼近难以维系的水准,因意大利国会对预算的关键投票令总理贝鲁斯柯尼下台的压力加重,该国政治危机不断升级.

贝鲁斯柯尼赢得关键的预算投票,但失去国会多数席位支持.要求其下台的呼声渐强,该国10年期公债收益率逼近7%水准,超过该水准被认为是难以维系的.

意大利两年期/10年期公债收益率差接近2008年金融危机以来最窄水准,而五年期公债收益率高于10年期公债收益率,反映投资人担心可能无法收回成本.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB高见6.74%,而两年期公债收益率周二尾盘报6.4%,10年期公债较可比德债收益率差持于16年最高的约494基点.

"按目前意大利/德国10年期公债收益率差来看,我们预计很快清算行将开始要求为意大利公债提供额外担保,同希腊、爱尔兰和葡萄牙公债之前的情况一样."Lloyds策略师在报告中指出.

除了欧洲央行和一些投机性买家外,交易商称长期投资人对意大利公债缺乏买兴.许多银行已经缩减了对欧元区二线国家公债的敞口.

德债期货FGBLc1涨12个跳动点,至138.03,盘中交投震荡,在平盘上下游走.

--编译 李军;审校 利棣儿

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