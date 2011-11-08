〔欧元债市〕意大利公债收益率逼近7%,贝鲁斯柯尼承受压力

中国就业：促就业为宏观政策优先目标，十三五失业率在5%以内--国务院
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
* 意大利10年期公债收益率触及14年最高,接近7%
* 两年期/10年期意大利公债收益率差保持较窄水准
* 意大利总理贝鲁斯柯尼赢得关键的预算投票,但失去多数席位
路透伦敦11月8日电---意大利指标公债收益率周二逼近难以维系的水准,因意大利国会对预算的关键投票令总理贝鲁斯柯尼下台的压力加重,该国政治危机不断升级.
贝鲁斯柯尼赢得关键的预算投票,但失去国会多数席位支持.要求其下台的呼声渐强,该国10年期公债收益率逼近7%水准,超过该水准被认为是难以维系的.
意大利两年期/10年期公债收益率差接近2008年金融危机以来最窄水准,而五年期公债收益率高于10年期公债收益率,反映投资人担心可能无法收回成本.
意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB高见6.74%,而两年期公债收益率周二尾盘报6.4%,10年期公债较可比德债收益率差持于16年最高的约494基点.
"按目前意大利/德国10年期公债收益率差来看,我们预计很快清算行将开始要求为意大利公债提供额外担保,同希腊、爱尔兰和葡萄牙公债之前的情况一样."Lloyds策略师在报告中指出.
除了欧洲央行和一些投机性买家外,交易商称长期投资人对意大利公债缺乏买兴.许多银行已经缩减了对欧元区二线国家公债的敞口.
德债期货FGBLc1涨12个跳动点,至138.03,盘中交投震荡,在平盘上下游走.
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(9日)招标增发三 期固息债，包括三年、七年和20年期，总额不超过140亿元人民币，其中三年和七年上限各6 0亿元，20年期20亿元。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、2017年第一期 和第二期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；7年：60亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 3/7/20年固息 招标时间 3/7/20年：2月9日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/13 起息日 3年：2016年10月20日；
受特朗普在美国当选以及英国退欧公投推动，勒庞的反移民、反欧盟党派也希望借助法国国内类似的不满情绪。 勒庞周末公布了总统竞选纲领，承诺大幅限制移民、使法国退出欧元区，并对欧盟身份举行公投。 标普的一名高管告诉《经济学人》，如果勒庞选举获胜后，法国单方将欧元计价承付款项兑换成新法郎，法国将对其主权债务违约。 勒庞在民调中的强势表现已经让投资人感到不安。 法国10年期公债收益率 上涨4个基点，至1.14%，约为17个月最高。 德国10年期公债收益率 跌2个基点至0.39%，使两国公债之间的收益率之差扩大至73个基点，为近四年最阔。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场