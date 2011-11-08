〔欧洲股市〕受企业季报带动收升,市场关注意大利政局

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升0.9%

* 沃达丰,Lloyds,法国兴业银行公布业绩後涨幅居前

* 成交低迷凸显宏观不确定性持续

路透伦敦11月8日电---欧洲股市周二上涨,受助于企业季报消息及寄望意大利领导人不久将下台,这将提振该国撙节改革议程及扶助抑制欧债危机.

沃达丰(Vodafone)(VOD.L),法国兴业银行(SOGN.PA),Intesa Sanpaolo(ISP.MI)和Lloyds Banking Group (LLOY.L)公布业绩後,其股价分别上涨,Repsol (REP.MC)称发现其历来最大的探勘油量後,该公司股价也升幅居前.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.9%,报983.80点,盘中高见995.22点.意大利股市.FTMIB收升0.7%,亦远离其高位.

英国电信巨擘沃达丰收高1.8%,对大盘指数贡献最大,该公司公布的业绩胜预期,受新兴市场业务成长带动.

不过市场成交仍低迷,成交量为90日均值的约83%,因对欧元区债务危机前景持续担忧挫伤了一些投资人的信心.

意大利公债收益率(殖利率)更接近不能长期承受的水准,其股市缩减涨幅,此前意大利总理贝鲁斯柯尼赢得预算投票,不过失去国会多数席位支持,令其辞职压力增加.[GVD/EURCN]

"人们买入意大利企业的股票,因为他们预计该国将替换政府.我认为(贝鲁斯柯尼)宣布下台那一刻,股市将飙升10%,"一米兰交易商说.

英国富时100指数.FTSE收升1.03%,报5,567.34点;德国股市DAX指数.GDAXI涨0.55%,报5,961.44点;法国CAC-40指数.FCHI上升1.28%,报3,143.30点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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