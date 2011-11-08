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债券 | 2011年 11月 9日 星期三 03:08 BJT

〔美国债市〕高收益公司债发债活跃,尽管二级市场走弱

IFR纽约11月8日电---高收益公司债市场周二早盘短暂下跌,因意大利国会的预算投票结果打压市场人气.中午,CDX HY17下跌1/8,至93.0.

但二级市场的谨慎情绪未有影响新债供应,因投资者仍然积极把握一级市场的发售机会,之前夏季发售特别清淡.

"供不应求的程度令人吃震,"一高收益债券策略师说,他指出,上周超过一半的交易将发债规模上调,一些交易甚至出现10倍超额认购."我们预期,发债规模平均较原先规模上调大约20%,"他说.

计划发债的企业把握需求上升和相对低借贷成本的机会,Health Management Associates HMA.N推出B3/B-评级八年期不能赎回优先无担保债.

荷兰的UPCB Finance UPCBF.UL也推出其7.5亿美元(原本规模为5亿美元)公司债,为10年期不可赎回五年期优先有担保债券,定价是以债券面值7.25%票息,在指导区间7.25%-7.5%的低端.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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