〔美国股市〕欧洲企业ADR上涨,因意大利总理贝鲁斯柯尼计划辞职

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透纽约11月8日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二收高,此前意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)表示,总理贝鲁斯柯尼将在新预算法批准後辞职,这将为帮助缓解欧债危机的撙节改革铺平道路.
稍早贝鲁斯柯尼在议会中失去绝对多数席位,因其政府借贷成本高涨,令投资者担心意大利将成为下一个希腊.
苏格兰皇家银行(RBS.L)(RBS.N)涨2.20%,至7.4美元,荷兰的INGING.AS(ING.N)劲扬6.42%,至8.61美元.
纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR上涨1.59%,至117.23点.
进一步提振ADR的是Lloyds Banking Group (LLOY.L)(LYG.N)和沃达丰(VOD.L)的业绩.Lloyds大涨3.84%,至1.89美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR涨1.08%,至126.48点,标准普尔500指数.SPX收升1.17%.
纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS小涨0.01%,丰田汽车(7267.T)(TM.N)周二撤消了年度获利预估,泰国洪水威胁该汽车厂商的产量.
纽约梅隆银行的拉丁美洲ADR指数.BKLA上扬0.81%,至361.27点.(完)
--编译 于春红;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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欧洲股市报导........[.EUCN]
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64