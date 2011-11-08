〔美国股市〕欧洲企业ADR上涨,因意大利总理贝鲁斯柯尼计划辞职

路透纽约11月8日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二收高,此前意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)表示,总理贝鲁斯柯尼将在新预算法批准後辞职,这将为帮助缓解欧债危机的撙节改革铺平道路.

稍早贝鲁斯柯尼在议会中失去绝对多数席位,因其政府借贷成本高涨,令投资者担心意大利将成为下一个希腊.

苏格兰皇家银行(RBS.L)(RBS.N)涨2.20%,至7.4美元,荷兰的INGING.AS(ING.N)劲扬6.42%,至8.61美元.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR上涨1.59%,至117.23点.

进一步提振ADR的是Lloyds Banking Group (LLOY.L)(LYG.N)和沃达丰(VOD.L)的业绩.Lloyds大涨3.84%,至1.89美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR涨1.08%,至126.48点,标准普尔500指数.SPX收升1.17%.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS小涨0.01%,丰田汽车(7267.T)(TM.N)周二撤消了年度获利预估,泰国洪水威胁该汽车厂商的产量.

纽约梅隆银行的拉丁美洲ADR指数.BKLA上扬0.81%,至361.27点.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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