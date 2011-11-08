〔金属期市〕期铜在盘後交易中反弹,此前意大利总统称贝鲁斯柯尼将辞职

* 期铜盘後攀升,因意大利总统称总理贝鲁斯柯尼将辞职

* 铜市焦点转向欧洲

* 秘鲁和印尼铜矿罢工持续

* 市场关注周三公布的中国10月通胀数据

路透纽约/伦敦11月8日电---期铜周二盘後返回平盘上方,跟随欧元兑美元反弹,此前意大利总统称总理贝鲁斯柯尼将在新的预算案批准後辞职.

加拿大帝国商业银行(CIBC)商品分析师和高级经济学家Peter Buchanan表示,对贝鲁斯柯尼辞职的解读可能是好坏参半.

"(贝鲁斯柯尼辞职)可以说将推进事态的发展,且为针对意大利财政状况的一些计划开启大门,"他说.

Buchanan说,但另一方面,贝鲁斯柯尼辞职进一步显示意大利面临危机还在发展中,相当于九局棒球比赛中的第五或第六局.令目前意大利政局仍存在很大的不确定性.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3在1912 GMT上升至每吨7,835美元,此前在常规交易时段收跌25美元,报每吨7,800美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1下跌0.25美分,收报每磅3.5330美元,接近盘中交易区间3.5055-3.59美元的低端.在盘後交易中,该合约上升至3.54美元上方.

根据汤森路透初步数据,纽约市场期尾盘铜交易量为逾52,700口,较30天均值低逾15%.

周二稍早期铜下跌,之前贝鲁斯柯尼在国会失去绝对多数议席,使该国政府的借贷成本上升至接近不能长期承受的水平,引发投资者担忧意大利可能请求救助,援助该国的成本将是欧洲无法负担的.

"市场正关注意大利情势.这是影响金融市场人气的原因,"法国巴黎银行分析师Stephen Briggs说.

意大利国会投票结果使欧元回软,暗示投资者将不得不等待情势的进一步发展,这或将增加市场波动性,并可能推动资金流向诸如黄金和美国公债等避险资产.[FRX/CN]

"从基本面来看,Grasberg和Cerro Verde铜矿的罢工仍在继续,但似乎没有任何改变或改善的迹象,所以铜市的焦点将在欧洲,"Briggs说.

最新数据显示,LME铜库存减少3,000吨,至412,325吨,此为2月来最低,且较10月初的水准下降逾12%.

这直指买家,特别是中国,实货铜需求上升.

"我认为有证据显示铜被运往中国;LME库存减少,主要是在东亚的库存仓库,"Briggs说,"中国加快铜进口,可能增速并非一些分析师预期的那样快,但显然中国正重建库存."

以下为1923GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 354.60 1.05 +0.30 444.70 -20.26

LME期铝 2139.00 18.00 +0.85 2470.00 -13.40

LME期铜 7800.00 -25.00 -0.32 9600.00 -18.75

LME期铅 2020.00 10.00 +0.50 2550.00 -20.78

LME期镍 18350.00 -350.00 -1.87 24750.00 -25.86

LME期锡 22200.00 200.00 +0.91 26900.00 -17.47

LME期锌 2000.00 48.00 +2.46 2454.00 -18.50

上海期铝 16235.00 -40.00 -0.25 16840.00 -3.59

上海期铜 57840.00 -110.00 -0.19 71850.00 -19.50

上海期锌 15325.00 -20.00 -0.13 19475.00 -21.31

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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