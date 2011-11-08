〔美国债市〕机构债较可比公债利差变动不大,成交放量

中国就业：促就业为宏观政策优先目标，十三五失业率在5%以内--国务院
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
IFR纽约11月8日电---美国机构债较可比公债利差周二收窄0.5个基点,但成交放量,根据TRACE,成交额为65.66亿美元,成交宗数为3,428,整体而言,买盘占优.
尽管今日又有一轮企业新债进场,但仅约为周一152.5亿美元规模的一半,令一些投资人得以关注机构债.机构债价值相对美国公债而言仍便宜.
中长线资金对各个年期的机构债都有眷顾,但一些退休基金则寻求拉长存续期,所以主要购买较长期不可回赎机构债.
联邦住宅贷款银行(FHLB)周三计划宣布发债,预计将发售两年期新债或续发10月定价的两年期债.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(9日)招标增发三 期固息债，包括三年、七年和20年期，总额不超过140亿元人民币，其中三年和七年上限各6 0亿元，20年期20亿元。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、2017年第一期 和第二期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；7年：60亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 3/7/20年固息 招标时间 3/7/20年：2月9日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/13 起息日 3年：2016年10月20日；
受特朗普在美国当选以及英国退欧公投推动，勒庞的反移民、反欧盟党派也希望借助法国国内类似的不满情绪。 勒庞周末公布了总统竞选纲领，承诺大幅限制移民、使法国退出欧元区，并对欧盟身份举行公投。 标普的一名高管告诉《经济学人》，如果勒庞选举获胜后，法国单方将欧元计价承付款项兑换成新法郎，法国将对其主权债务违约。 勒庞在民调中的强势表现已经让投资人感到不安。 法国10年期公债收益率 上涨4个基点，至1.14%，约为17个月最高。 德国10年期公债收益率 跌2个基点至0.39%，使两国公债之间的收益率之差扩大至73个基点，为近四年最阔。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场