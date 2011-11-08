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债券 | 2011年 11月 9日 星期三 05:05 BJT

〔美国债市〕机构债较可比公债利差变动不大,成交放量

IFR纽约11月8日电---美国机构债较可比公债利差周二收窄0.5个基点,但成交放量,根据TRACE,成交额为65.66亿美元,成交宗数为3,428,整体而言,买盘占优.

尽管今日又有一轮企业新债进场,但仅约为周一152.5亿美元规模的一半,令一些投资人得以关注机构债.机构债价值相对美国公债而言仍便宜.

中长线资金对各个年期的机构债都有眷顾,但一些退休基金则寻求拉长存续期,所以主要购买较长期不可回赎机构债.

联邦住宅贷款银行(FHLB)周三计划宣布发债,预计将发售两年期新债或续发10月定价的两年期债.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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