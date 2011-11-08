〔美国债市〕公债价格下跌,因意大利总理贝鲁斯柯尼宣布将辞职

中国就业：促就业为宏观政策优先目标，十三五失业率在5%以内--国务院
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
* 美国公债价格下跌,因意大利总理贝鲁斯柯尼宣布将辞职
* 美国财政部标售320亿美元三年期公债,投标倍数创下纪录高位
* 美国周三将标售240亿美元10年期公债
路透纽约11月8日电---美国公债价格周二下跌,回吐稍早涨幅,此前有关意大利总理贝鲁斯柯尼将辞职的报导,重新引发了风险买盘,削弱了公债的吸引力.
贝鲁斯柯尼在电视上证实,国会通过新预算法後,他将辞职.
"这非常利多欧元,但非常利空公债,"道明证券驻纽约利率策略师Richard Gilhooly称,"人们认为他阻碍了整个进程,并阻碍了结构性改革."
他将辞职的消息甫一公布,美国公债价格迅即下跌,收益率上涨,指标10年期公债收益率US10YT=RR尾盘报2.08%,高于今日稍早的1.99%.
公债今日稍早上涨,因人们担心危机快速在意大利恶化,故出现避险买盘,这将意大利公债收益率推升至难以为继的水准.
避险买盘亦帮助推动市场对美国财政部标售的320亿美元三年期公债的需求,标售中的投标倍数创下纪录高位,这是本周计划中供应720亿美元债券的第一部分.
"这样的环境有利于美国公债,"法国巴黎银行驻纽约的利率策略师Suvrat Prakas表示.
美国财政部标售的三年期公债得标利率为0.379%,分析师称,投标倍数为3.41,反映市场需求旺盛.
周三美国财政部将标售240亿美元10年期公债且周四将标售160亿美元30年期公债,预期届时需求亦料将强劲.
"我认为今天的标售为明天的10年期公债,甚至周四的30年期公债标售都带来了好消息,"Prakash称.
但分析师称,如果欧洲消息无法带动新的避险买盘,公债收益率可能需要进一步上涨以吸引投资者.
-----------------------2028GMT--------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 100-1/32 (- 1/32) 0.242
五年期公债US5YT=RR 100-13/32 (- 5/32) 0.918
10年期公债US10YT=RR 100-16/32 (-14/32) 2.068
30年期公债US30YT=RR 111-30/32 (-1-2/32) 3.130 (完)
--编译 于春红;审校 李军
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(9日)招标增发三 期固息债，包括三年、七年和20年期，总额不超过140亿元人民币，其中三年和七年上限各6 0亿元，20年期20亿元。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、2017年第一期 和第二期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2016年第15期增发债、2017年第1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；7年：60亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 3/7/20年固息 招标时间 3/7/20年：2月9日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/13 起息日 3年：2016年10月20日；
受特朗普在美国当选以及英国退欧公投推动，勒庞的反移民、反欧盟党派也希望借助法国国内类似的不满情绪。 勒庞周末公布了总统竞选纲领，承诺大幅限制移民、使法国退出欧元区，并对欧盟身份举行公投。 标普的一名高管告诉《经济学人》，如果勒庞选举获胜后，法国单方将欧元计价承付款项兑换成新法郎，法国将对其主权债务违约。 勒庞在民调中的强势表现已经让投资人感到不安。 法国10年期公债收益率 上涨4个基点，至1.14%，约为17个月最高。 德国10年期公债收益率 跌2个基点至0.39%，使两国公债之间的收益率之差扩大至73个基点，为近四年最阔。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场