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债券 | 2011年 11月 9日 星期三 05:33 BJT

〔美国债市〕公债价格下跌,因意大利总理贝鲁斯柯尼宣布将辞职

* 美国公债价格下跌,因意大利总理贝鲁斯柯尼宣布将辞职

* 美国财政部标售320亿美元三年期公债,投标倍数创下纪录高位

* 美国周三将标售240亿美元10年期公债

路透纽约11月8日电---美国公债价格周二下跌,回吐稍早涨幅,此前有关意大利总理贝鲁斯柯尼将辞职的报导,重新引发了风险买盘,削弱了公债的吸引力.

贝鲁斯柯尼在电视上证实,国会通过新预算法後,他将辞职.

"这非常利多欧元,但非常利空公债,"道明证券驻纽约利率策略师Richard Gilhooly称,"人们认为他阻碍了整个进程,并阻碍了结构性改革."

他将辞职的消息甫一公布,美国公债价格迅即下跌,收益率上涨,指标10年期公债收益率US10YT=RR尾盘报2.08%,高于今日稍早的1.99%.

公债今日稍早上涨,因人们担心危机快速在意大利恶化,故出现避险买盘,这将意大利公债收益率推升至难以为继的水准.

避险买盘亦帮助推动市场对美国财政部标售的320亿美元三年期公债的需求,标售中的投标倍数创下纪录高位,这是本周计划中供应720亿美元债券的第一部分.

"这样的环境有利于美国公债,"法国巴黎银行驻纽约的利率策略师Suvrat Prakas表示.

美国财政部标售的三年期公债得标利率为0.379%,分析师称,投标倍数为3.41,反映市场需求旺盛.

周三美国财政部将标售240亿美元10年期公债且周四将标售160亿美元30年期公债,预期届时需求亦料将强劲.

"我认为今天的标售为明天的10年期公债,甚至周四的30年期公债标售都带来了好消息,"Prakash称.

但分析师称,如果欧洲消息无法带动新的避险买盘,公债收益率可能需要进一步上涨以吸引投资者.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-1/32 (- 1/32) 0.242

五年期公债US5YT=RR 100-13/32 (- 5/32) 0.918

10年期公债US10YT=RR 100-16/32 (-14/32) 2.068

30年期公债US30YT=RR 111-30/32 (-1-2/32) 3.130 (完)

--编译 于春红;审校 李军

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