〔美股盘後〕新浪公布业绩後,股价盘後重挫4.5%

路透纽约11月8日电---中国最大的门户网站新浪(SINA.O)在周二美股盘後交易中大跌4.5%,此前该公司公布了季度业绩.
新浪公布第三季非GAAP每股收益为0.26美元;每股亏损为5.10美元;营收为1.303亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计新浪第三季每股收益为0.23美元,营收为1.25亿美元.
新浪预计2011年第四季营收为1.28-1.31亿美元,分析师预计新浪第四季营收为1.281亿美元.(完)
--编译 李军;审校 母红
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