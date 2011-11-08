〔全球金市〕金价回落,此前意大利总理贝鲁斯柯尼表示将辞职

* 意大利总理贝鲁斯柯尼表示将会辞职後,避险买盘减退

* 金价最初上涨,因忧虑意大利债务问题

* 金价升至1,800美元以上,为9月来首次

路透纽约/伦敦11月8日电---金价周二下跌,此前交投在每盎司1,800美元上方,为七周来首见,因意大利总理贝鲁斯柯尼表示将辞职的消息令欧元区投资风险改善.

投资者认为持有黄金作为硬资产的理由减少,他们寄望欧洲领导人将再次聚焦在终止欧债危机.贝鲁斯柯尼称,只要意大利国会批准欧元区领导人要求该国大幅削减其债务的紧急改革法案,他就辞职.

金价在日内大部份时间走强,受助于避险买盘,因忧虑意大利政府摇摇欲坠可能令欧债危机加速扩散.标普500指数恢复其上行动能,上升1%.[.NCN]

在2010 GMT,现货金XAU=升0.7%,至1,782.60美元,日内高位在1,802.60美元,此为9月21日来最高.

12月美国期金GCZ1升8.10美元至1,799.20美元.

周二成交量低于其30日均值,因一些投资者持观望态度,等待欧元区情势的最新发展更明朗化.周一,金价录得两周来最大单日升幅,受技术买盘带动.

金价在9月初触及1,920美元上方的纪录高位,之後回落多至20%.

"感觉是在目前的欧元区情势下,金价能很快突破历史高位,且可能今年收在年内高位附近,或创新高,"MKS Finance交易部主管Afshin Nabavi说.

**实货需求重燃**

上月,全球最大上市交易基金(ETF)所持黄金头寸增加近150万吨,为8月来最大环比增幅.

最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)称,11月7日其持有的黄金较上日增加0.85%,至1,255.66吨,此为逾两个月来最高.

现货银XAG=下滑0.01美元,至每盎司34.85美元.现货铂金(白金)XPT=升0.1%,至1,656.99美元,而现货钯金XPD=升1.9%,至670.72美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1799.20 8.10 0.5 1778.30 1804.40 119,157

COMEX白银期货 SIZ1 35.153 0.325 0.9 34.505 35.350 42,038

COMEX铂金期货 PLF2 1673.10 15.10 0.9 1646.80 1676.20 5,001

COMEX钯金期货 PAZ1 677.25 15.35 2.3 657.10 679.65 2,683

现货金 XAU= 1782.60 -12.19 -0.7 1777.60 1802.60

现货银 XAG= 34.850 -0.010 0.0 34.530 35.320

现货铂金 XPT= 1656.99 1.49 0.1 1647.50 1670.25

现货钯金 XPD= 670.72 12.23 1.9 659.50 675.77

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=