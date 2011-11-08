〔加拿大汇市〕加元兑美元微升,受贝鲁斯柯尼即将辞职的新闻提振

路透多伦多11月8日电---加元兑美元周二微升,跟随全球股市涨势.意大利总理贝鲁斯柯尼确认将辞职,提振全球股市走强.

贝鲁斯柯尼称将辞职,此前他在国会遭遇挫败,失去多数席位.

这一消息提振全球股市、大宗商品及欧元走强,因贝鲁斯柯尼辞职或进一步打开撙节措施的道路,该国需要通过撙节来减少债务,压低公债收益率(殖利率).

加拿大政府和央行也达成协议,未来五年维持2%的整体通胀单目标不变.

道明证券加拿大宏观经济首席策略师David Tulk则称,他预期这些声明不会对加元造成立竿见影的影响,尤其在"全世界现在都暂时更加关注欧洲局势"之时.

加元兑美元CAD=D3收报1.0082加元或0.9919美元,高于周一北美市场收盘价1.0127加元,或0.9875美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

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