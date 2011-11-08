〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,市场静待农业部月度供需报告

路透芝加哥11月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收涨0.3%,成交清淡,交易商在周三美国农业部公布11月供需报告前结清头寸.

豆油期货收高,但豆粕期货小幅收跌.

根据汤森路透数据,大豆期货成交量约为9.5万口,不到30日均值的50%.

美元走软为大豆期货和其他美元计价商品提供支撑.美元兑欧元扩大跌幅,之前意大利总统称总理贝鲁斯柯尼将在新预算法案通过後辞职.

分析师预计,农业部将在周三上调对美国2011/12年大豆期末库存预估,因出口销售不振抵消了收割令人失望的影响.

美国农业部称,截至周日,美国大豆收割率为92%,高于之前一周的87%,也高于五年均值88%.

美国中西部地区西部和美国大平原东部本周稍早的降雨料将令最後阶段的收割放缓.

11月大豆合约交割414口.

CBOT-11月大豆期货SX1收高3美分,报每蒲式耳11.95-1/4美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1涨0.63美分,报每磅51.83美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1跌1.7美元,收报每短吨307.6美元.

今日CBOT大豆预估成交量为105,796口,豆油为117,356口,豆粕为71,371口.

以下为CBOT农产品期货在2106GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 660.50 7.25 1.1% 5.0%

CBOT大豆Sc1 1205.00 3.25 0.3% -13.5%

CBOT豆粕SMc1 307.60 -1.70 -0.6% -16.9%

CBOT豆油BOc1 51.85 0.65 1.3% -10.2%

CBOT小麦Wc1 657.00 18.25 2.9% -17.3%

CBOT稻米RRc1 1571.00 -19.00 -1.2% 12.3%

EU小麦BL2X1 202.00 6.00 3.1% -20.0%

NYMEX原油期货CLc1 96.97 1.45 1.5% 6.1%

道琼工业指数.DJI 12,170 102 0.8% 5.1%

现货金XAU= 1782.99 -11.80 -0.7% 25.6%

欧元/美元EUR= 1.3839 0.0064 0.5% 3.7%

美元指数.DXY 76.6000 -0.3640 -0.5% -3.1%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1759 -7 -0.4% -0.8%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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