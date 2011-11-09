〔表格〕美国9月趸售库存较前月回落0.1%,预估为增加0.5%

美国债市：公债收益率下跌，因特朗普提振经济政策缺少细节
路透纽约2月6日 - 美国中短期公债收益率周一触及至少13日以来最低，因欧洲政治不确定性加剧，美国总统特朗普承诺的刺激经济增长政策缺少细节。
路透11月9日电---美国商务部周三公布,美国9月趸售(批发)库存较前月回落0.1%,预估为增长0.5%.8月修正後增长0.1%,前值为增长0.4%.
企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 9月 8月 (前值) 11年9月/10年9月
整体库存 -0.1 0.1 0.4 11.9
耐久财(耐用品) 0.4 1.0 1.1 12.0
汽车 0.4 4.3 4.5 19.7
专业设备 -1.1 -0.2 -0.1 9.5
电脑设备 -2.5 0.3 0.6 9.9
机械 2.7 1.0 0.5 12.5
非耐久财 -0.9 -1.3 -0.6 11.8
石油 -4.0 -4.4 -2.8 13.2
整体销售 0.5 1.0 1.0 15.0
耐久财 -0.4 2.3 2.3 13.5
汽车 0.7 2.9 2.6 14.8
专业设备 持平 1.5 1.6 5.2
电脑设备 -1.2 0.3 0.8 3.0
机械 0.5 1.4 1.3 19.0
非耐久财 1.2 -0.1 -0.1 16.3
石油 3.9 -0.9 -0.7 39.3
(以10亿美元计) 9月 8月 (前值) 10年9月
库存 462.05 462.70 464.32 412.77
耐久财(耐用品) 272.46 271.38 271.64 243.16
汽车 43.62 43.44 43.56 36.45
非耐久财 189.59 191.32 192.68 169.61
(以10亿美元计) 9月 8月 (前值) 10年9月
销售 403.15 401.19 401.26 350.60
耐久财(耐用品) 182.59 183.31 183.37 160.93
汽车 29.26 29.05 28.98 25.50
非耐久财 220.56 217.88 217.89 189.67
库存/销售比 1.15 1.15 1.16 1.18 (完)
浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 母红;审校 李军
路透纽约2月6日 - 美国中短期公债收益率周一触及至少13日以来最低，因欧洲政治不确定性加剧，美国总统特朗普承诺的刺激经济增长政策缺少细节。
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查周一显示，去年第四季银行对企业贷款标准基本上维持不变，而企业贷款条款则略为放松。