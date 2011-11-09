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市场报道 | 2011年 11月 9日 星期三 23:08 BJT

〔表格〕美国9月趸售库存较前月回落0.1%,预估为增加0.5%

路透11月9日电---美国商务部周三公布,美国9月趸售(批发)库存较前月回落0.1%,预估为增长0.5%.8月修正後增长0.1%,前值为增长0.4%.

企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 9月 8月 (前值) 11年9月/10年9月

整体库存 -0.1 0.1 0.4 11.9

耐久财(耐用品) 0.4 1.0 1.1 12.0

汽车 0.4 4.3 4.5 19.7

专业设备 -1.1 -0.2 -0.1 9.5

电脑设备 -2.5 0.3 0.6 9.9

机械 2.7 1.0 0.5 12.5

非耐久财 -0.9 -1.3 -0.6 11.8

石油 -4.0 -4.4 -2.8 13.2

整体销售 0.5 1.0 1.0 15.0

耐久财 -0.4 2.3 2.3 13.5

汽车 0.7 2.9 2.6 14.8

专业设备 持平 1.5 1.6 5.2

电脑设备 -1.2 0.3 0.8 3.0

机械 0.5 1.4 1.3 19.0

非耐久财 1.2 -0.1 -0.1 16.3

石油 3.9 -0.9 -0.7 39.3

(以10亿美元计) 9月 8月 (前值) 10年9月

库存 462.05 462.70 464.32 412.77

耐久财(耐用品) 272.46 271.38 271.64 243.16

汽车 43.62 43.44 43.56 36.45

非耐久财 189.59 191.32 192.68 169.61

(以10亿美元计) 9月 8月 (前值) 10年9月

销售 403.15 401.19 401.26 350.60

耐久财(耐用品) 182.59 183.31 183.37 160.93

汽车 29.26 29.05 28.98 25.50

非耐久财 220.56 217.88 217.89 189.67

库存/销售比 1.15 1.15 1.16 1.18 (完)

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--编译 母红;审校 李军

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