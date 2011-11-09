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市场报道 | 2011年 11月 9日 星期三 23:47 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透11月9日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

11/04/11 较上周 较上年 11/04/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 340.0 0.1 -20.2 338.1 -1.4 -26.8

馏分油 141.6 -2.9 -15.8 135.9 -6.0 -24.0

汽油 207.1 -1.5 -9.2 204.2 -2.1 -6.2

取暖油 37.4 -1.0 -13.5 36.7 -1.9 -14.5

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.1 0.2 0.0 -0.6

煤油型航空燃料 45.0 -0.4 0.6 44.6 -1.1 -1.3

原油日加工量 14.0 -0.3 -0.4 14.3 -0.4 0.3

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加40万桶,汽油库存增加30万桶,馏分油库存减少200万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 李军

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