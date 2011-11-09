〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

美国债市：公债收益率下跌，因特朗普提振经济政策缺少细节
路透纽约2月6日 - 美国中短期公债收益率周一触及至少13日以来最低，因欧洲政治不确定性加剧，美国总统特朗普承诺的刺激经济增长政策缺少细节。
路透11月9日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
11/04/11 较上周 较上年 11/04/11 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 340.0 0.1 -20.2 338.1 -1.4 -26.8
馏分油 141.6 -2.9 -15.8 135.9 -6.0 -24.0
汽油 207.1 -1.5 -9.2 204.2 -2.1 -6.2
取暖油 37.4 -1.0 -13.5 36.7 -1.9 -14.5
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.1 0.2 0.0 -0.6
煤油型航空燃料 45.0 -0.4 0.6 44.6 -1.1 -1.3
原油日加工量 14.0 -0.3 -0.4 14.3 -0.4 0.3
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加40万桶,汽油库存增加30万桶,馏分油库存减少200万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 李军
路透纽约2月6日 - 美国中短期公债收益率周一触及至少13日以来最低，因欧洲政治不确定性加剧，美国总统特朗普承诺的刺激经济增长政策缺少细节。
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
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