更正:《日本重要政经日程》--11月9日

国际油市：油价下滑，因美国供应充裕及投机性多头过多
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
(更正:因英文原文有误,11月8日2350GMT公布的银行放款数据应为"10"月,非"11月")
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月8日(二)
2350 - 9月经常帐收支.
2350 - 10月银行放款.
11月9日(三)
0130 - 日本央行审议委员中村清次在冲绳那霸对地方商界领袖发表演说,在0530GMT召开记者会.
0120 - 标售三个月期政府贴现国库券.
0300 - 一周石油数据.
0500 - 10月服务业景气判断指数.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 李爽
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