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亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 08:20 BJT

更正:《日本重要政经日程》--11月9日

(更正:因英文原文有误,11月8日2350GMT公布的银行放款数据应为"10"月,非"11月")

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月8日(二)

2350 - 9月经常帐收支.

2350 - 10月银行放款.

11月9日(三)

0130 - 日本央行审议委员中村清次在冲绳那霸对地方商界领袖发表演说,在0530GMT召开记者会.

0120 - 标售三个月期政府贴现国库券.

0300 - 一周石油数据.

0500 - 10月服务业景气判断指数.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 李爽

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