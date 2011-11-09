《综述》FED强硬派委员要求提出更为明确的政策目标及政策变动机制

* 费城联邦储备银行总裁普洛瑟称,美联储应采取2%的通胀目标

* 普洛瑟表示,美联储不应让通胀上升来帮助解决就业问题

* 明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔称,应就引发政策变动的机制提供明确指引

* 柯薛拉柯塔表示,美联储对于就业的职责难以量化

路透费城/苏福尔斯11月8日电---两位对通胀持强硬立场的美国联邦储备理事会(美联储,FED)决策者周二发表谈话,敦促美联储对政策目标提供更多指引.

费城联邦储备银行总裁普洛瑟重申其长期诉求,要求美联储采取2%的通胀目标,并提出一个最新论调,认为决策者应公开个人预测及其对适当政策回应的观点.

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔亦敦促美联储政策更加透明,称美联储有推动美国借贷成本走低的工具,但应就何种经济状况将促使其使用这些工具给出明确指引.柯薛拉柯塔与普洛瑟投票反对美联储近期放宽货币政策的措施.