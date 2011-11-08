〔纽约汇市〕欧元兑美元走强,因有消息称意大利总理贝鲁斯柯尼将辞职(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 意大利总理贝鲁斯柯尼将在新预算法案通过後辞职

* 意大利公债收益率逼近7%

* 分析师称,欧元涨势可能短暂

路透纽约11月8日电---欧元兑美元周二走强,之前意大利总理贝鲁斯柯尼称将在新预算法案批准後辞职,但欧元涨势可能短暂.

上述消息鼓舞看涨欧元的投资者,他们认为贝鲁斯柯尼辞职是挽救意大利公共财务状况的前提条件.

意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率触及6.76%,逼近可能迫使该国寻求欧洲无法负担的救助的水平.

不过,分析师称,欧元涨势可能证明无法持续,因尚不清楚新政府能否促进成长并执行减支举措压低债务水平.意大利负债相当于国内生产总值(GDP)的120%,在欧洲国家中位列第二.

"我认为这令意大利的政治僵局有所改善,但也为进一步政治动荡开启了大门.此举可能延缓撙节举措的通过和实施,"新泽西州Forex.com的首席汇市策略师Brian Dolan表示.

"且这对解决成长迟滞和大规模负债等难题毫无帮助,"他补充说,"意大利仍面临重大问题,政治领导人的调整并不能解决问题."

路透数据显示,欧元兑美元EUR=曾触及1.3847美元的日高,最新报1.3836美元,日内升0.5%.

交易员表示,如果修正涨势获得动能,欧元或上探1.3930美元附近的阻力位--为10月27日高点1.4247美元至11月1日低点1.3608美元的50%回档位.

1.37-1.3750美元处有强劲支撑,若跌破这些水准,欧元或进一步跌向1.34美元.

贝鲁斯柯尼在赢得国会预算投票的同时失去了国会多数席位,随後传出他将辞职的消息.预算法案料将于月底前获通过,但目前来看可能提前获得通过.

"投资者希望看见大胆的行动.不希望看到这些政治动荡继续,"Travelex Global Business Payments市场分析师Ravi Bharadwaj表示."他们只希望噩梦结束,冀望出现实质结果."

欧元兑瑞郎EURCHF=EBS跌0.2%至1.2382瑞郎,此前一名瑞士央行官员打压了关于央行近期将干预市场的预期.

瑞士央行副总裁乔丹指竞争性贬值的做法是错误的,并称他认为央行设定欧元兑瑞郎汇率下限的做法旨在遏制瑞郎涨势,保护经济.瑞士央行9月宣布设定1.20瑞郎的欧元/瑞郎汇率下限,并誓言将坚守该水准.

美元兑瑞郎CHF=EBS跌0.6%至0.8950瑞郎.美元兑日圆JPY=同样跌0.5%至77.67日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3837 1.3775 +0.45 +3.44 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.67 78.05 -0.49 -4.29 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 107.52 107.48 +0.04 -1.02 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8946 0.9008 -0.69 -4.17 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6092 1.6049 +0.27 +3.16 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0090 1.0130 -0.39 +1.23 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0394 1.0371 +0.22 +1.87 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2380 1.2403 -0.19 -0.86 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8597 0.8577 +0.23 +0.29 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7984 0.7969 +0.19 +2.48 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.5900 5.5993 -0.17 -3.98 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7362 7.7120 +0.31 -0.68 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5225 6.5603 -0.58 -2.79 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0315 9.0356 -0.05 +0.56 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红/梁睿雪; 审校 利棣儿/母红

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