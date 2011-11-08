〔美国债市〕MBS较可比公债利差缩窄,投资者等候进场良机

IFR纽约11月8日电---意大利仍是市场焦点,因其政府忙于各种投票以及政治斡旋,以摆脱欧盟主权债务危机.10年期公债下跌逾1/2点,股市开盘略微高开;但公债稳步脱离低点,并在三年期标售获得强劲买需後触及盘中高位-1+/32.

下午盘初,有消息称据猜测贝鲁斯科尼将辞职,该消息鼓舞投资者冒险情绪,美国公债遭遇抛售,道琼工业指数亦温和上涨,下午3:00,10年期债券下跌20/32至100-17(2.065%).两年期和10年期公债利差扩大逾6个基点至+182.1,道琼工业指数收升0.8%.

在价格较低且价差具有吸引力的情况下,MBS表现较好,但据Tradeweb数据,成交量仅为30日移动均值的70%.

整体来说,卖盘占优,但午後浮现浓厚的买兴.尤其是对冲基金、中长期投资大户以及美联储.据称抵押贷款放贷机构卖盘在午後升温,规模在15-20亿美元之间,票面利率基本在3.5%.

票息为3.5%的30年期MBS价格收低11+个跳动点,票息为5%和5.5%的MBS略微上升;票息为3.0%和3.5%的15年期的MBS下跌1/8点左右,票息为4.5%的MBS持平.票息为5%的MBS较10年期公债利差缩窄7/32个大点,票息为3.5%的MBS仅上涨1/32个大点.(完)

--编译 李爽;审校 艾茂林

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