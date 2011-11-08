日韩经济指标预测--11月9日-11月16日****

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透11月9日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-------------------------------11月7日当周----------------------------------
11月9日(三)
0500 日本服务业景气判断指数 10月 -- 45.3
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 -- +5.7%
(较上月) -- +0.1%
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 11月 -- 正6
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 1,063.0
外资投资日本股票(10亿日圆) -- 1,031
2350 日本机械订单(较上月) 9月 -7.5% +11.0%
(较上年同期) +10.6% +2.1%
11月10日(四)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 9月 -- +8.6%
0500 日本消费者信心指数 10月 -- 38.6
2350 日本企业物价指数(CGPI)(较上月) 10月 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.5%
11月11日(五)
0100 韩国央行基本利率 11月 3.25% 3.25%
11月13日(日)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 +1.5% -0.5%
GDP环比年率 +6.1% -2.1%
民间消费支出 +0.7% -0.1%
资本支出 +1.1% +0.2%
外部需求 +0.6% -0.8%
-------------------------------11月14日当周---------------------------------
11月14日(一)
0430 日本工业生产修正值(较上月) 9月 -- -4.0%
日本产能利用率指数(较上月) -- +2.4%
2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -- +5.8%
进口物价(较上年同期) -- +14.0%
11月15日(二)
0300 韩国贸易收支(亿美元) 10月修正值 -- 43
出口(较上年同期) -- +9.3%
进口(较上年同期) -- +16.4%
11月16日(三)
0330 日本央行利率决议 11月 -- 0.10%
2350 日本投资外国债务(10亿日圆) 上周 -- --
外资投资日本股票(10亿日圆) -- -- (完)
--编译 王翔琼;审校 李爽
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64