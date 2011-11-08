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亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 07:10 BJT

〔东京汇市〕欧元守住涨幅,关注中国经济数据

* 关注中国经济数据

* 意大利总理辞职的消息提振欧元

* 希腊仍在试图组建新的联合政府

路透悉尼11月9日电---欧元周三在亚洲市场早盘持坚,因意大利政治不确定性看似开始缓解,此前该国总理表示将会辞职,这让市场将关注焦点投向最新的中国经济数据.

欧元兑美元EUR=报1.3830,在纽约市场一度上探1.3847.欧元兑日圆EURJPY=R报107.46,从周二所及低点107.06上扬.

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