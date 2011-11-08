〔东京汇市〕欧元守住涨幅,关注中国经济数据

* 关注中国经济数据

* 意大利总理辞职的消息提振欧元

* 希腊仍在试图组建新的联合政府

路透悉尼11月9日电---欧元周三在亚洲市场早盘持坚,因意大利政治不确定性看似开始缓解,此前该国总理表示将会辞职,这让市场将关注焦点投向最新的中国经济数据.