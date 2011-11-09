〔离岸人民币〕中远(新加坡)拟发行20亿元人民币点心债--IFR

路透11月9日电---据汤森路透旗下IFR报导，中远（新加坡）已聘请中银国际和摩根大通(JPM.N)从11月10日开始在新加坡和香港，安排一系列与固定收益投资者的见面会，商讨有关发行点心债的事宜。

中远已准备好20亿元离岸人民币票据发行的计划，将视市场状况而定夺。

除是次点心债外，香港上市的中国远洋控股股份(1919.HK)(601919.SS)的美元融资计划已于10月12日获得股东批准，将在美元债券市场筹资20亿美元。该债券将由中国远洋的一家海外全资子公司发行，由中国远洋担保。建议的债券期限不超过10年。发债所得资金将借予中远海外子公司。

相关企业COSCO Pacific Finance上次是在2003年于美元市场集资，发行3亿美元的10年期债券，票息5.875%。(完)

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