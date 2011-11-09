〔中国个股〕中信证券旗下华夏基金20%股权出让给无锡国联和山东海丰

路透上海11月9日电---中国最大基金管理公司华夏基金管理公司20%股权最终顺利出让,其母公司中信证券(600030.SS)周三公告称,无锡市国联发展(集团)公司和山东海丰国际航运集团有限公司分别受让华夏基金10%股权,受让价格均为16亿元人民币.

中信证券(6030.HK)为符合相关监管规定,将原为全资子公司的华夏基金出让51%股权,此前中国兵器装备集团公司旗下南方工业资产管理有限公司,POWER CORPORATION OF CANADA(加拿大鲍尔集团)(POW.TO)等三家机构受让了华夏基金共计31%股权,总价为51.44亿元.

无锡国联集团是无锡市国资委出资设立的国有独资公司,旗下拥有国联证券、国联信托、国联期货及国联环保等多家企业,而山东海丰是国内最大的民营航运物流集团,为海丰国际(1308.HK)的母公司.

2010年底华夏基金管理的证券投资基金资产净值规模为2,248亿元,市场份额为9.05%,保持行业第一,并实现10亿元净利.不过由于股市表现低迷,华夏基金因股权结构违规而被暂停申报新基金,近期华夏基金管理规模已跌破2,000亿元.(完)