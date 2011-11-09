欧洲经济指标预测--11月9日-11月16日****

《全球汇市》欧元受政治不确定性拖累走低，美元兑日圆下滑
路透纽约2月6日 - 欧元兑美元周一下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。
路透11月9日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------11月7日当周--------------------------------
11月9日(三)
0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 9月 -- 赤字1,028
0930 英国贸易收支(亿英镑) 9月 逆差80.0 逆差77.7
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差48.8 逆差48.7
11月10日(四)
0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 +0.1% 持平
(较上年同期) +2.4% +2.4%
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平
(较上年同期) +2.5% +2.5%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +2.8% +2.8%
0700 德国趸售(批发)物价指数(WPI)(较前月) 10月 -- +0.3%
(较上年同期) +5.9% +5.7%
0745 法国工业生产(较前月) 9月 -0.7% +0.5%
0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 9月 -3.0% +4.3%
工业生产(较上年同期) +2.1% +4.7%
1200 英国央行利率决定 11月 0.5% 0.5%
量化宽松政策规模(亿英镑) 2,750 2,750
11月11日(五)
0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 10月 -0.1% +1.7%
(较上年同期) +14.6% +17.5%
产出物价(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +5.9% +6.3%
核心产出物价(较前月) +0.1% +0.3%
(较上年同期) +3.7% +3.8%
---------------------------------11月14日当周-------------------------------
11月14日(一)
0745 法国经常账收支(亿欧元) 9月 -- 赤字29
0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- -0.1%
(较上年同期) -- -2.0%
1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 -- +1.2%
(较上年同期) -- +5.3%
11月15日(二)
0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- 持平
0700 德国国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季初值 +0.5% +0.1%
(较上年同期) +2.4% +2.8%
0745 法国经季节调整後的非农就业岗位(较上季) 第三季 -- +0.2%
0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差7.66
对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差31.52
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +5.2%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.8%
(较上年同期) -- +5.6%
扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.8%
(较上年同期) -- +5.7%
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差34
1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +1.6%
1000 德国ZEW景气判断指数 11月 -- 负48.3
现况指数 -- 38.4
11月16日(三)
0900 意大利CPI(较前月) 10月终值 -- +0.6%
(较上年同期) -- +3.4%
HICP(较前月) -- +0.9%
(较上年同期) -- +3.8%
0930 英国请领失业金人数(万人) 10月 -- 增加1.75
按照ILO计算的失业率 9月 -- 8.1%
1000 欧元区HICP(较前月) 10月终值 -- +0.8%
(较上年同期) +3.0% +3.0%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) -- +0.8%
(较上年同期) -- +2.0%(完)
--编译 张荻;审校 李爽
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