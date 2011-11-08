《中国报摘》--中国证券报11月9日

* 头版头条:

--出席上海合作组织成员国总理第十次会议的中国总理温家宝表示,调控物价最主要方法是促生产,并且对于房地产的调控绝不可以有丝毫动摇.

* 其他:

--浙江省温州市政府宣布,全面实施"1＋8"地方金融改革创新战略,从体制、机制上推动解决当地中小企业的资金债务危机问题.

--发改委等部门联合发布《服务贸易发展"十二五"(2011-2015年)规划纲要》强调,大力发展服务贸易,实现由贸易大国向贸易强国跨越.

--中国黄金协会会长孙兆学预测,今年国内黄金产量将超过350吨,消费量则将达400吨.

--中信证券(600030.SS)(6030.HK)公告,其挂牌出售的华夏基金51%股权中的最後20%股权完成挂牌,无锡国联和山东海丰为意向受让方.

--在严厉政策调控下,房地产公司资金困境开始显现,上实发展(600748.SS)公告,公司拟引进PE(私募股权投资)对旗下全资子公司成都上实置业进行增资.

--宇通客车(600066.SS)公告,公司与委内瑞拉的FONTUR公司签订了1,216台客车及相关配套设施销售合同,该合同总金额为14.90亿元人民币.

--太子奶重整方案尘埃落地,三元股份(600429.SS)公告,公司与新华联控股及其及其全资子公司株洲润坤科技将正式接管太子奶,对其进行重整.

--通用汽车(GM.N)及旗下合资企业10月在中国销量达22.04万辆,同比增长10.4%,并创下历史最好10月份单月销量成绩.

--近日,国家电监会发布《输配电成本监管暂行办法》,此举被认为是搁置多年的电网输配电分离改革进程重新进入融冰期的政策信号.(完)

--整理 曲伟治; 审校 林高丽