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亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 07:55 BJT

《中国报摘》--金融时报11月9日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝6日晚在圣彼得堡给驻外人员介绍国内外经济形势时称,房地产市场调控绝不可以有丝毫动摇.目标是既要使房价回归到合理的水平,同时又促进房地产业持续健康发展.

* 其他:

--中国工业和信息化部原材料司副司长骆铁军表示,与"十一五"(2006-2010年)规划相比,钢铁工业"十二五"(2011-2015年)发展规划更注重国际化和市场化原则,注重国家宏观调控和市场经济相结合,从而为企业营造公平的竞争环境.(完)

--整理 邵晓忆; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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