美国与加拿大经济指标预测--11月9日-11月16日****

《全球汇市》欧元受政治不确定性拖累走低，美元兑日圆下滑
路透纽约2月6日 - 欧元兑美元周一下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。
路透11月9日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月7日当周-------------------------------
11月9日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 11月4日当周 -- 665.6
再融资指数 -- 3,539.3
1330 加拿大新屋价格指数 9月 +0.2% +0.1%
1500 美国趸售(批发)库存 9月 +0.5% +0.4%
趸售销售 +0.8% +1.0%
11月10日(四)
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差460 逆差456
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月05日当周 40 39.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.45
续请失业金人数(万人) 10月29日当周 368.3 368.3
1330 美国出口物价 10月 +0.3% +0.4%
进口物价 +0.1% +0.3%
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差5.7 逆差6.2
出口(亿加元) -- 378.6
进口(亿加元) -- 384.9
1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字1,050 赤字645.7
11月11日(五)
退伍军人节 美国政府机构与债市关闭,股市正常交易
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月初值 61.5 60.9
现况指数 74.9 75.1
预期指数 52.2 51.8
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月4日当周 -- 122.1
----------------------------------11月14日当周-------------------------------
11月14日(一)
暂无重要数据公布
11月15日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月12日当周 -- +1.0%
1330 美国纽约联储制造业指数 11月 负2.60 负8.48
1330 加拿大制造业销售(较上月) 9月 -- +1.4%
1330 美国生产者物价指数(PPI)(较上月) 10月 -0.1% +0.8%
(较上年同期) -- +6.9%
核心PPI(较上月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.6% +2.5%
1330 美国零售销售(较上月) 10月 +0.2% +1.1%
扣除汽车的零售销售(较上月) +0.2% +0.6%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月12日当周 -- +3.1%
1500 美国企业库存 9月 +0.3% +0.5%
11月16日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 11月11日当周 -- --
再融资指数 -- --
1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.3%
(较上年同期) +3.8% +3.9%
扣除食品及能源的CPI(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.1% +2.0%
1330 美国实质所得 10月 -- +0.2%
1400 美国整体资本流动(亿美元) 9月 -- 净流出896
外资购买美国公债(亿美元) -- 601
1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.3% +0.2%
产能利用率 77.6% 77.4%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 18 18 (完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌
路透纽约2月6日 - 欧元兑美元周一下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。