〔美国债市〕本周ABS发行规模接近50亿美元,汽车厂商发行人主导市场

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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IFR纽约11月8电---本周宣布的七宗资产担保债券(ABS)发行总规模接近50亿美元,超过上周的31亿美元.
汽车业者发债再次主导市场,Ally、梅赛德斯奔驰(宾士)(DAIGn.DE)、日产(7201.T)、保时捷(PSHG_p.DE)、麦格理旗下的汽车分支以及Enterprise都涉足市场.
纽约市罕有的税务留置权担保债券为本周的债券发行画下句点.
过去四周ABS发行步伐紧凑,因为感恩节假期过後投资者赶在账目清算之前用完最後的配置额度.(完)
--编译 吴云凌;审校 王冠中
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