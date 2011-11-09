澳新经济指标预测--11月9日-11月16日****

国际油市：油价下滑，因美国供应充裕及投机性多头过多
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
路透11月9日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------11月7日当周---------------------------------
11月8日(二)
2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数(较上月) 11月 -- +0.4%
11月8日-11月13日
2100 新西兰REINZ房价指数(较上月) 11月 -- +1.7%
(较上年同期) -- +2.7%
11月9日(三)
0030 澳洲房屋融资(较上月) 9月 +1.8% +1.2%
11月10日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加1.00 增加2.04
全职就业人数(万人) -- 增加1.08
就业参与率 65.6% 65.6%
失业率 5.3% 5.2%
2145 新西兰食品价格指数(较上月) 10月 -- -1.0%
11月11日(五)
无重要经济数据公布.
11月13日(日)
2145 新西兰零售销售(较上季) 第三季 +0.65% +0.90%
(较上年同期) +4.8% +4.1%
--------------------------------11月14日当周--------------------------------
11月14日(一)
0200 新西兰央行海外资产 10月 -- +59.6%
11月15日(二)
0030 澳洲新车销售 10月 -- -1.5%
11月16日(三)
0030 澳洲薪资价格指数(较前月) 第三季 -- +0.9%
(较去年同期) -- +3.8%
2145 新西兰生产者价格--投入 第三季 -- +0.9%
生产者价格--产出 -- +1.4% (完)
--编译 肖群英;审校 张荻
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