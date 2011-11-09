〔中国经济〕物价水平已有较明显回落,房地产调控不能有丝毫动摇--总理

《全球汇市》欧元受政治不确定性拖累走低，美元兑日圆下滑
路透纽约2月6日 - 欧元兑美元周一下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。
* 物价水平已有较明显回落
* 房地产调控不能有丝毫动摇
* 要通过结构性减税支持经济薄弱环节
路透北京11月9日电---中国国务院总理温家宝6日(周日)晚在圣彼得堡表示,10月份以来中国国内物价总水平已有比较明显回落,调控物价最主要方法是促进生产.并强调房地产市场调控绝不可以有丝毫动摇.
新华社周二援引温家宝在会见驻外人员时并称,当前要通过结构性减税支持经济的薄弱环节,特别是小微企业的发展,确保就业;并要采取多种措施调节收入分配.
"只有发展生产,才能使供需趋于平衡,物价趋于稳定.我们要注意改善流通,"温家宝表示.
他表示,猪肉、鸡蛋、蔬菜价格目前都有下降,但水果、 牛肉、羊肉、奶类价格还在高位;冬季是人们需求的旺季,又是北方蔬菜生产的淡季,还会有困难.
中国的通胀已自高位逐步回落,9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小.国家统计局将于周三公布10月CPI.
** 房地产调控不能放松 **
谈及国内房价,温家宝表示,房地产调控已进行了两年,保障性安居房建设正在抓紧进行,这势必会缓解房价的压力,缓解住房供求的紧张关系.
"这里我特别要强调,房地产市场调控绝不可以有丝毫动摇.我们的目标是既要使房价回归到合理的水平,同时又促进房地产业持续健康发展,"温家宝称.
他并表示,今年由于经济发展快,企业效益好,财政增收和超收的幅度比较大,财政取之于民,要用之于民.
此外,对于地方债务问题,温家宝表示,这两年清理了地方债务,做到心中有底,正在分类处理.目前财政赤字以及债务馀额占国内生产总值(GDP)的比重仍在比较合理和可控的水平.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
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