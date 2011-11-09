《欧美金融市场假期一览表》--11月9日-12月31日

美国金融：美联储调查显示第四季银行对企业放贷标准基本上维持不变

路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查周一显示，去年第四季银行对企业贷款标准基本上维持不变，而企业贷款条款则略为放松。