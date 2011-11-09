《欧美金融市场假期一览表》--11月9日-12月31日

美国债市：公债收益率下跌，因特朗普提振经济政策缺少细节
路透纽约2月6日 - 美国中短期公债收益率周一触及至少13日以来最低，因欧洲政治不确定性加剧，美国总统特朗普承诺的刺激经济增长政策缺少细节。
欧洲和美国金融市场假期如下:
11月11日(周五)--美国(股市正常交易,债市休市)
11月24日(周四)--美国
12月26日(周一)--美国、加拿大、法国、德国、瑞士、英国
12月27日(周二)--英国
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 王翔琼
路透纽约2月6日 - 美国中短期公债收益率周一触及至少13日以来最低，因欧洲政治不确定性加剧，美国总统特朗普承诺的刺激经济增长政策缺少细节。
路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查周一显示，去年第四季银行对企业贷款标准基本上维持不变，而企业贷款条款则略为放松。
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