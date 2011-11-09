《中国报摘》--其他报纸重要消息11月9日(I)

**上海证券报**

--电监会信息显示,截至10月下旬,全国日缺煤停机容量最大达到近1,600万千瓦,云南、贵州、四川、湖南、重庆等省发电企业电煤库存平均已下降至警戒线7天以下,今冬多省市或难避免拉闸限电.

**人民日报**

--中国财政部、水利部周二联合启动第三批全国小型农田水利重点县建设,今年中央财政投入111亿元人民币在已安排850个县的基础上,再新增400个小农水重点县,基本覆盖全国农业大县和产粮大县.

--中煤平朔煤业有限责任公司总经理伊茂森表示,中国是世界上煤炭占能源比重最高的国家,煤企的转型只有具备国际化的视野和战略,方可做强做优,避免被淘汰出局.

--中国光伏联盟秘书长王勃华称,2010年国内多晶硅产量是4.5万吨,今年将翻一番,有可能达到9万吨,而同期需求仅增长了25%.

**第一财经日报**

--广西发改委的公告称,继续执行全区统一普通糖料蔗收购首付价政策,将2011/2012年榨季普通糖料蔗的首付价定为500元人民币/吨,全一榨季,该价格为410元/吨.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曲伟治/邵晓忆; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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