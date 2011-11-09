《中国债券市场每日交易备忘》--11月9日

国际油市：油价下滑，因美国供应充裕及投机性多头过多
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部280亿元人民币50年期国债上午9:30-10:30招标,中标利率预测均值为4.30%
国家电网公司100亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工商银行和招商银行主承
石河子国资公司7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承
江西煤炭集团6亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),中信银行主承
特变电工(600089.SS)5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承
==============================================================================
二、新债上市:
中国人民银行100亿元一年期央票1101086,参考收益率3.5733%
鞍钢集团40亿元一年期短融041151009,票面利率5.55%
==============================================================================
三、缴款:
央行100亿元一年期央票1101086,发行价96.55元
进出口银行150亿元五年期固息债110318,票面利率4.10%
国家开发银行300亿元五年期固息金融债110259,票面利率4.00%
铁道部150亿元七年期固息债,票面利率4.63%
铁道部150亿元20年期固息债,票面利率5.22%
山西三维(000755.SZ)4亿元一年期短融041160010,票面利率6.98%
宁波杭州湾大桥3亿元一年期短融041152009,票面利率6.97%
牧工商集团3.5亿元一年期短融041166001,票面利率5.93%
五矿集团30亿元三年期中票1182312
五矿集团30亿元五年期中票1182311
深圳水务集团5亿元三年期中票
升达林业(002259.SZ)1亿元一年期短融
==============================================================================
四、还本付息:
国家开发银行200亿元一年期固息金融债100231到期兑付,票面利率2.61%
浙大网新(600797.SS)4亿元一年期短融1081378到期兑付,票面利率3.97%
国开行100亿元20年期投资人选择权(10+10)固息债020205付息,票面利率2.65%
华夏银行(600015.SS)20亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债061301付息,票面利率3.70%
陜西省投资集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080140付息,票面利率5.30%
辽宁忠旺集团12亿元三年期中票1082198付息,票面利率4.07%
============================================================================
五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)周二称,中国银监会已同意该行发行不超过500亿元
人民币的小微企业专项金融债,惟发行事项尚需得到中国人民银行批准.[ID:nCH0086275]
--路透综合21家机构预测中值结果显示,中国国内通胀在第三季出现拐点後,10月料继续回
落,同期消费、工业生产和投资增速预计略微下滑,显示前期调控政策对经济的抑制效应仍在
持续.
接受调查的机构预计,10月国内居民消费价格(CPI)同比涨幅降至5.5%,环比涨幅则大降
至0.1%;工业生产者出厂价格(PPI)同比涨幅亦回落至5.7%,上月为6.5%.[ID:nCN1198302]
中国海关11月10日公布10月进出口贸易数据
国家统计局今日公布10月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年9月6.5%)
10月居民消费价格指数(CPI) (2011年9月6.1%)
1-10月固定资产投资 (2011年1-9月24.9%)
10月社会消费品零售总额 (2011年9月17.7%)
10月工业增加值 (2011年9月13.8%)
11月18日发布10月房地产价格统计信息
11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)
============================================================================(完)
--整理 边竞; 审校 冉莹/曲伟治
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。