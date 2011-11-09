《中国债券市场每日交易备忘》--11月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国财政部280亿元人民币50年期国债上午9:30-10:30招标,中标利率预测均值为4.30%

国家电网公司100亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工商银行和招商银行主承

石河子国资公司7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承

江西煤炭集团6亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),中信银行主承

特变电工(600089.SS)5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承

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二、新债上市:

中国人民银行100亿元一年期央票1101086,参考收益率3.5733%

鞍钢集团40亿元一年期短融041151009,票面利率5.55%

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三、缴款:

央行100亿元一年期央票1101086,发行价96.55元

进出口银行150亿元五年期固息债110318,票面利率4.10%

国家开发银行300亿元五年期固息金融债110259,票面利率4.00%

铁道部150亿元七年期固息债,票面利率4.63%

铁道部150亿元20年期固息债,票面利率5.22%

山西三维(000755.SZ)4亿元一年期短融041160010,票面利率6.98%

宁波杭州湾大桥3亿元一年期短融041152009,票面利率6.97%

牧工商集团3.5亿元一年期短融041166001,票面利率5.93%

五矿集团30亿元三年期中票1182312

五矿集团30亿元五年期中票1182311

深圳水务集团5亿元三年期中票

升达林业(002259.SZ)1亿元一年期短融

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四、还本付息:

国家开发银行200亿元一年期固息金融债100231到期兑付,票面利率2.61%

浙大网新(600797.SS)4亿元一年期短融1081378到期兑付,票面利率3.97%

国开行100亿元20年期投资人选择权(10+10)固息债020205付息,票面利率2.65%

华夏银行(600015.SS)20亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债061301付息,票面利率3.70%

陜西省投资集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080140付息,票面利率5.30%

辽宁忠旺集团12亿元三年期中票1082198付息,票面利率4.07%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)周二称,中国银监会已同意该行发行不超过500亿元

人民币的小微企业专项金融债,惟发行事项尚需得到中国人民银行批准.[ID:nCH0086275]

--路透综合21家机构预测中值结果显示,中国国内通胀在第三季出现拐点後,10月料继续回

落,同期消费、工业生产和投资增速预计略微下滑,显示前期调控政策对经济的抑制效应仍在

持续.

接受调查的机构预计,10月国内居民消费价格(CPI)同比涨幅降至5.5%,环比涨幅则大降

至0.1%;工业生产者出厂价格(PPI)同比涨幅亦回落至5.7%,上月为6.5%.[ID:nCN1198302]

中国海关11月10日公布10月进出口贸易数据

国家统计局今日公布10月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年9月6.5%)

10月居民消费价格指数(CPI) (2011年9月6.1%)

1-10月固定资产投资 (2011年1-9月24.9%)

10月社会消费品零售总额 (2011年9月17.7%)

10月工业增加值 (2011年9月13.8%)

11月18日发布10月房地产价格统计信息

11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)

============================================================================(完)