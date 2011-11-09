《全球主要国家债券发行预告》--11月9日-11月16日

国际油市：油价下滑，因美国供应充裕及投机性多头过多
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月9日(三)
罗马--意大利财政部公布将在11月14日标售的BTP固息债券规模细节.
法兰克福--德国标售约20亿欧元与通胀连结的联邦公债,票息0.75%、到期日2018年4月15日.
渥太华--加拿大标售两年期名义债券.
华盛顿--美国财政部标售10年期公债(1800).
11月10日(四)
华盛顿--美国财政部标售30年期公债(1800).
11月11日(五)
主要国家暂无发债计划.
11月14日(一)
罗马--意大利财政部标售BTP固息债券.认购截止时间1000GMT.
11月15日(二)
主要国家暂无发债计划.
11月16日(三)
法兰克福--德国标售约60亿欧元、2013年12月13日到期的两年期联邦公债(Schatz).
渥太华--加拿大标售30年期名义债券.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
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