〔新债招标〕中国50年国债中标利率4.33%,略高于预测均值--业内人士

路透上海11月9日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的280亿元人民币50年期固息国债,中标利率为4.33%,略高于此前4.30%的市场预测均值,但仍落在预测区间4.18%-4.37%内.

业内人士并透露,此次投标倍数为1.52倍.

该期债为财政部今年第23期记账式附息国债,每半年付息一次,采用单一价格(荷兰式)招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期国债的票面利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期债11月10日开始发行并计息,11月14日发行结束,11月16日起上市交易.(完)