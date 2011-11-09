〔新债招标〕中国50年国债中标利率4.33%,略高于预测均值--业内人士

美国股市：微幅收低，油价下挫拖累能源股领跌
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
路透上海11月9日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的280亿元人民币50年期固息国债,中标利率为4.33%,略高于此前4.30%的市场预测均值,但仍落在预测区间4.18%-4.37%内.
业内人士并透露,此次投标倍数为1.52倍.
该期债为财政部今年第23期记账式附息国债,每半年付息一次,采用单一价格(荷兰式)招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期国债的票面利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.
该期债11月10日开始发行并计息,11月14日发行结束,11月16日起上市交易.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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