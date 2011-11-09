〔欧洲经济〕意大利改革"正取得进展"--美国财长盖特纳

路透亚利桑那州钱德勒11月8日电---美国财政部长盖特纳周二指出,意大利正作出艰困但必要的抉择以整顿经济秩序.但他并称,意大利必须加紧行动使得全球市场相信其将坚持推行改革.

"我认为,意大利正在取得进展,"盖特纳在回答记者有关意大利和希腊情势发展的提问时表示,此前他访问了英特尔(INTC.O)一座新工厂的建筑工地.

"尽管意大利的改革步伐落後于世界的需要,但他们正在取得进步,我们正竭尽所能鼓励他们加快行动步伐,并准备提供力所能及的协助,"他并称.

盖特纳没有就美国如何支援意大利提出具体建议.

意大利总理贝鲁斯柯尼周二宣布,他将在意大利议会批准一项包含欧洲敦促改革举措的预算法案後辞职.此前意大利已成为欧债危机的重灾区.[ID:nCN1205640]

"意大利正作出一些极为艰难的抉择,他们需要其他欧洲国家提供更多支援,以使得改革举措取得成效,"盖特纳并称,他是指提议采取新撙节措施,这似乎是意大利控制预算赤字所必不可少的.

意大利10年期公债收益率(殖利率)IT10YT=RR周二盘中一度升至1997年来的新高6.79%,之後则呈现回落.分析师认为,意大利正逼近此前葡萄牙、希腊和爱尔兰被迫求援的临界点.

盖特纳称,欧洲正在拟定全面方案以巩固本地区财政,并协助希腊和意大利开展必要的改革.他上周出席了在法国20国集团(G20)峰会.

"他们需要确保这些计划能迅速实施,"他并称.(完)