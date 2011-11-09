〔全球金市〕金价微升,因市场担心意大利债务问题

国际油市：油价下滑，因美国供应充裕及投机性多头过多
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
路透新加坡11月9日电---金价周三微升,因市场担心欧债危机或将吞没意大利,尽管传出意大利总理贝鲁斯柯尼将辞职的消息.贝鲁斯柯尼辞职可能被视为是在为新任领导人采取更强有力措施应对该国债务问题清除障碍.
0036GMT,现货金XAU=上涨0.32%至每盎司1,790.49美元,脱离周二所及高点1,802.60美元,这是9月底以来的最高水准.投资者谨慎看待欧洲为抑制债务危机蔓延所作出的努力.
美国期金GCcv1下滑0.44%至每盎司1,792.3美元.
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。