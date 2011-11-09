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亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 09:09 BJT

〔全球金市〕金价微升,因市场担心意大利债务问题

路透新加坡11月9日电---金价周三微升,因市场担心欧债危机或将吞没意大利,尽管传出意大利总理贝鲁斯柯尼将辞职的消息.贝鲁斯柯尼辞职可能被视为是在为新任领导人采取更强有力措施应对该国债务问题清除障碍.

0036GMT,现货金XAU=上涨0.32%至每盎司1,790.49美元,脱离周二所及高点1,802.60美元,这是9月底以来的最高水准.投资者谨慎看待欧洲为抑制债务危机蔓延所作出的努力.

美国期金GCcv1下滑0.44%至每盎司1,792.3美元.

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