〔全球金融〕世界正面临一场新的流动性紧缩--金融稳定委员主席卡尼

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透伦敦11月8日电---全球金融监管机构--金融稳定委员会(FSB)新任主席卡尼(Mark Carney)周二警告称,世界正面临"一场新的流动性紧缩",并敦促对欧洲银行业资本重组加以审慎管理.
卡尼在以FSB主席身份发表的首场演说中,敦促欧洲银行业者不要只通过出售资产来满足新的国际资本要求.FSB负责实施金融监管改革.
同时担任加拿大央行总裁的卡尼表示,欧洲央行大胆行动,加上欧洲银行业拥有4万亿(兆)欧元的无负担担保品,应能确保欧洲不会出现雷曼兄弟那样的破产情形.
但他表示,欧洲银行业去杠杆化进程所带来的全球流动性紧缩,需要得到很好的管理,以限制其对经济的影响.他预计,欧元区"至少"将出现一波短暂的衰退.
"随着全球流动性减弱,波动性增加且市场活动下滑.不久就会感受到这对实体经济的影响,"卡尼在一份预备讲稿中指出.
他表示,经济下行的严重程度将部分取决于欧洲银行业如何筹措新的资本.根据新规,欧洲银行业者的一级资本充足率必须在明年6月前达到9%.一级资本充足率是衡量银行核心资本的一项关键指标.
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
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