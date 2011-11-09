〔全球金融〕世界正面临一场新的流动性紧缩--金融稳定委员主席卡尼

路透伦敦11月8日电---全球金融监管机构--金融稳定委员会(FSB)新任主席卡尼(Mark Carney)周二警告称,世界正面临"一场新的流动性紧缩",并敦促对欧洲银行业资本重组加以审慎管理.

卡尼在以FSB主席身份发表的首场演说中,敦促欧洲银行业者不要只通过出售资产来满足新的国际资本要求.FSB负责实施金融监管改革.

同时担任加拿大央行总裁的卡尼表示,欧洲央行大胆行动,加上欧洲银行业拥有4万亿(兆)欧元的无负担担保品,应能确保欧洲不会出现雷曼兄弟那样的破产情形.

但他表示,欧洲银行业去杠杆化进程所带来的全球流动性紧缩,需要得到很好的管理,以限制其对经济的影响.他预计,欧元区"至少"将出现一波短暂的衰退.

"随着全球流动性减弱,波动性增加且市场活动下滑.不久就会感受到这对实体经济的影响,"卡尼在一份预备讲稿中指出.