版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 09:17 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初受意大利总理辞职消息刺激上涨,韩债持平

路透首尔11月9日电---韩元兑美元周三盘初上扬,此前意大利总理贝鲁斯柯尼宣布将于本月稍晚辞职,激发了该国实施必要的激进改革以化解债务危机的期望.

截至0045GMT,韩元兑美元KRW=KRW=KFTC报1,113.4,较上日收盘价1,121.0上涨0.6%.

12月三年期公债期货KTBc1持平,报104.39.

0045GMT 上日收市价

--------------------------------------------------

韩元/美元KRW= 1,113.4 1,121.0

日圆/韩元JPYKRW=R 14.3182/320 14.3595/688

韩国公债期货KTBc1* 104.39 104.39

韩国综合股价指数.KS11 1,920.08 1,903.14

--------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐