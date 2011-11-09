〔韩国汇市〕韩元盘初受意大利总理辞职消息刺激上涨,韩债持平

国际油市：油价下滑，因美国供应充裕及投机性多头过多
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
路透首尔11月9日电---韩元兑美元周三盘初上扬,此前意大利总理贝鲁斯柯尼宣布将于本月稍晚辞职,激发了该国实施必要的激进改革以化解债务危机的期望.
截至0045GMT,韩元兑美元KRW=KRW=KFTC报1,113.4,较上日收盘价1,121.0上涨0.6%.
12月三年期公债期货KTBc1持平,报104.39.
0045GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,113.4 1,121.0
日圆/韩元JPYKRW=R 14.3182/320 14.3595/688
韩国公债期货KTBc1* 104.39 104.39
韩国综合股价指数.KS11 1,920.08 1,903.14
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
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