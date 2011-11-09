中方呼吁日方尽快妥善解决渔船被拘事件

国际油市：油价下滑，因美国供应充裕及投机性多头过多
路透纽约2月6日 - 油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月8日电---一艘中国渔船周日在日本水域拒绝接受检查，其船长已被该国海岸警卫队逮捕。中方周二呼吁日方尽快妥善处理此事。（FYI:here）
日本长崎海岸警卫办公室称，日本海岸警卫队于长崎附近五岛列岛（Goto islands）不远处发现该渔船，警卫队用中文指示牌和指令要求渔船停下，但该船未听从。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称：“中方注意到有关报导，正调查核实有关情况。”
“这是一起普通的渔事案件。中方要求日方切实维护中国船员的合法权益，尽快妥善处理此事。”
日本海岸警卫队称，这次中国渔船被拘地点并非争议海域，中日政府和媒体均冷静克制回应。
长崎海岸警卫队称，10名船员和渔船已于周一下午抵达长崎港口。
船长周日晚被带到长崎接受调查，船员未被拘留，但可能将接受询问。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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