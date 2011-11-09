〔全球贵金属〕11月8日止SPDR黄金持仓增0.67%,iShares白银持仓降0.12%

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透11月8日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周二黄金持仓量较周一增加0.67%.全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量则下降0.12%.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 40,642,944.8 11月8日 40,370,544.8 11月7日 272,400.0 0.67%
iShares 313,726,506.5 11月8日 314,115,724.1 11月7日 -389,217.6 -0.12%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 肖群英;审校 隋芬
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