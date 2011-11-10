主要国家经济指标预测--11月10日****

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
路透11月10日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------------------------------------------------
11月10日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加1.00 增加2.04
全职就业人数(万人) -- 增加1.08
就业参与率 65.6% 65.6%
失业率 5.3% 5.2%
0300 韩国L货供额(较上年同期) 9月 -- +8.6%
0500 日本消费者信心指数 10月 -- 38.6
0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 +0.1% 持平
(较上年同期) +2.4% +2.4%
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平
(较上年同期) +2.5% +2.5%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +2.8% +2.8%
0700 德国趸售(批发)物价指数(WPI)(较前月) 10月 -- +0.3%
(较上年同期) +5.9% +5.7%
0745 法国工业生产(较前月) 9月 -0.7% +0.5%
0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 9月 -3.0% +4.3%
工业生产(较上年同期) +2.1% +4.7%
1200 英国央行利率决定 11月 0.5% 0.5%
量化宽松政策规模(亿英镑) 2,750 2,750
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差460 逆差456
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月05日当周 40 39.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.45
续请失业金人数(万人) 10月29日当周 368.3 368.3
1330 美国出口物价 10月 +0.3% +0.4%
进口物价 +0.1% +0.3%
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差5.7 逆差6.2
出口(亿加元) -- 378.6
进口(亿加元) -- 384.9
1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字1,050 赤字645.7
2145 新西兰食品价格指数(较上月) 10月 -- -1.0%
2350 日本企业物价指数(CGPI)(较上月) 10月 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.5%
11月10日-11月13日
2100 新西兰REINZ房价指数(较上月) 11月 -- +1.7%
(较上年同期) -- +2.7%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
-----------------------------------------------------------------------------
11月8日(二)
2350 日本银行放款(较上年同期) 10月 持平 --
2350 日本未经调整经常帐盈馀(较上年同期) 9月 -21.4% -28.0%
(亿日圆) 15,848 14,522
11月9日(三)
0030 澳洲房屋融资(较上月) 9月 +2.2% +1.8%
0500 日本服务业景气判断指数 10月 45.9 --
0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 9月 赤字927 --
0930 英国贸易收支(亿英镑) 9月 逆差98.14 逆差80.0
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差57.15 逆差48.8
1200 美国抵押贷款市场指数 11月4日当周 734.3 --
再融资指数 3,967.5 --
1330 加拿大新屋价格指数 9月 +0.2% +0.2%
1500 美国趸售(批发)库存 9月 -0.1% +0.5%
趸售销售 +0.5% +0.8%
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 +5.6% --
(较上月) 持平 --
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 11月 正1 --
2350 日本机械订单(较上月) 9月 -8.2% -7.5%
(较上年同期) +9.8% +10.6% (完)
--整理 杜明霞/王洋;审校 李爽
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)