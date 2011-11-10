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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 08:10 BJT

****主要国家经济指标预测--11月10日****

路透11月10日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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11月10日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加1.00 增加2.04

全职就业人数(万人) -- 增加1.08

就业参与率 65.6% 65.6%

失业率 5.3% 5.2%

0300 韩国L货供额(较上年同期) 9月 -- +8.6%

0500 日本消费者信心指数 10月 -- 38.6

0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 +0.1% 持平

(较上年同期) +2.4% +2.4%

0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平

(较上年同期) +2.5% +2.5%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平

(较上年同期) +2.8% +2.8%

0700 德国趸售(批发)物价指数(WPI)(较前月) 10月 -- +0.3%

(较上年同期) +5.9% +5.7%

0745 法国工业生产(较前月) 9月 -0.7% +0.5%

0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 9月 -3.0% +4.3%

工业生产(较上年同期) +2.1% +4.7%

1200 英国央行利率决定 11月 0.5% 0.5%

量化宽松政策规模(亿英镑) 2,750 2,750

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差460 逆差456

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月05日当周 40 39.7

初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.45

续请失业金人数(万人) 10月29日当周 368.3 368.3

1330 美国出口物价 10月 +0.3% +0.4%

进口物价 +0.1% +0.3%

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差5.7 逆差6.2

出口(亿加元) -- 378.6

进口(亿加元) -- 384.9

1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字1,050 赤字645.7

2145 新西兰食品价格指数(较上月) 10月 -- -1.0%

2350 日本企业物价指数(CGPI)(较上月) 10月 -0.1% -0.1%

(较上年同期) +2.2% +2.5%

11月10日-11月13日

2100 新西兰REINZ房价指数(较上月) 11月 -- +1.7%

(较上年同期) -- +2.7%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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11月8日(二)

2350 日本银行放款(较上年同期) 10月 持平 --

2350 日本未经调整经常帐盈馀(较上年同期) 9月 -21.4% -28.0%

(亿日圆) 15,848 14,522

11月9日(三)

0030 澳洲房屋融资(较上月) 9月 +2.2% +1.8%

0500 日本服务业景气判断指数 10月 45.9 --

0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 9月 赤字927 --

0930 英国贸易收支(亿英镑) 9月 逆差98.14 逆差80.0

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差57.15 逆差48.8

1200 美国抵押贷款市场指数 11月4日当周 734.3 --

再融资指数 3,967.5 --

1330 加拿大新屋价格指数 9月 +0.2% +0.2%

1500 美国趸售(批发)库存 9月 -0.1% +0.5%

趸售销售 +0.5% +0.8%

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 +5.6% --

(较上月) 持平 --

2330 日本路透短观制造业景气判断指数 11月 正1 --

2350 日本机械订单(较上月) 9月 -8.2% -7.5%

(较上年同期) +9.8% +10.6% (完)

--整理 杜明霞/王洋;审校 李爽

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